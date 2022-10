Seit einiger Zeit hat das Restaurant „Zum Eiserne Mann“ in der Ortsmitte von Imsbach wieder geöffnet. Recht schnell konnte der Eigentümer nach kurzem Stillstand eine Nachfolgerin finden, nachdem die bisherige Betreiberin sich anderweitig orientierte.

Emilia Di Fede ist die neue Gastronomin in Imsbach. Vor 30 Jahren hat die Italienerin die ersten Schritte in dieser Branche gewagt, in der Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus von Neuhemsbach. Dort war übrigens – wie jetzt in Imsbach – eine Kegelbahn angegliedert. „Elf Jahre waren wir in Neuhemsbach, ehe wir nach Winnweiler wechselten“, erzählt die Gastronomin. Am dortigen Marktplatz setzte sie mit ihrem Mann Salvatore ihr Wirken hinter dem Tresen und in der Küche für 19 Jahre fort.

Eigentlich hatten sie sich im Ortskern von Winnweiler wohlgefühlt. Aber die Zukunft war infolge der Änderung der Eigentumsverhältnisse nicht abschätzbar. „So haben wir uns nach einer neuen Wirkungsstätte umgeschaut“, erzählt die langjährige Gastwirtin. Als sie vom Leerstand in Imsbach hörten, nahmen sie mit dem Eigentümer Kontakt auf. Noch vor dem Kerwewochenende waren schließlich die Formalitäten erfüllt, und die Eröffnung konnte geplant werden.

Das Restaurant bietet Platz für etwa 30 Gäste, zusätzlich gibt es einen Nebenraum. „Wir sehen uns als Restaurant, in dem sich die Gäste wohlfühlen sollen. Entweder nur bei einem Bier oder bei einem kompletten Menü“, sagt Emilia Di Fede. Das können sie bei Fleischgerichten vom Schwein und Rind, aber auch bei Pizza, Tortellini oder Lasagne. Neben Vorspeisen werden auch Desserts angeboten.

