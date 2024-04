Einen Reitertag gibt es an diesem Mittwoch (1. Mai) beim Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein auf dem Reitgelände in Standenbühl. Geboten wird ab 8 Uhr auf dem Außengelände und in der Halle Reitsport in den verschiedenen Klassen und Kategorien. Neu im diesjährigen Programm ist der Geschicklichkeitswettbewerb (11.30 Uhr) in Anlehnung an die Disziplin des noch jungen „Working Equitaton“ sowie das Stimmungshighlight „Jump and Dog“ (13 Uhr). In diesem Wettbewerb muss ein Quartett aus Reiter, Pferd, Hund und Hundeführer im Team antreten, um die schnellste Zeit und damit den Sieg zu erringen. Die Turnierleitung obliegt Delia Albrecht und Jella Andrea Rottner.