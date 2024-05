Als Reisende in vergangene Zeiten in imposantem Outfit, mit geradlinigen Melodien und großer Spielfreude präsentieren sich die Musketier-Rocker von D’Artagnan. Mit ihrem Album „Felsenfest“ gastieren sie in der Kammgarn in Kaiserslautern.

Die Musik von D’Artagnan, benannt nach der literarischen Figur aus Alexandre Dumas’ Roman „Die drei Musketiere“, vereint Elemente aus Folk, Rock und Pop, beeinflusst von traditioneller deutscher Volksmusik.

Lieder voller Abenteuer und Romantik

Ihre Lieder erzählen von Abenteuer, Freundschaft und historischer Romantik. „Natürlich ist das Musketier-Thema irgendwann auserzählt. Wir wollen ja nicht in jedem Lied ,Einer für alle’ singen“, wird Frontmann Ben Metzner in der Konzertankündigung zitiert. Trotzdem finden sich in der heutigen auch von Krieg und Terror geprägten Zeit immer wieder Parallelen zu vergangenen Epochen, die sich in Songs wie „3 schwarze Reiter“ oder „Pulverdampf und Donnergroll“ widerspiegeln.

Auch international erfolgreich

„Felsenfest“, das fünfte Album der verwegenen Mittelalterrocker, ist wieder durch den Einsatz traditioneller Instrumente wie Geige und Akkordeon geprägt. Neben den Heldengeschichten thematisieren die Lieder auch persönliche tiefgreifende Herausforderungen. Das Doppel-Album enthält neben den ersten zwölf Songs auch ein „Folkfest“-Set mit acht neu vertonten Folk-Klassikern wie „Was wollen wir trinken“ oder „Leave her Johnny“. In der deutschen Szene längst etabliert, zeigen Gaststars wie Candice Night, die O’Reillys & the Paddyhats oder Blackbriar auch erste internationale Erfolge.

D’Artagnan, supp. Irdorath – Fr 7.6., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Kasino, Tickets: www.reservix.de