Der Homburger Rudolf Schappert zeigt in seiner aktuellen Ausstellung „Intermedial“ mehrere Serien von Werken. Das Arbeiten in Serie ist typisch für das Schaffen des Künstlers und Ausdruck seines konzeptuellen Produktionsprinzips. Zu sehen ist die Schau bis 2. Juni im Kulturzentrum Saalbau der Stadt.

Schapperts „Pfostenbilder“ sind inspiriert von Wellenbrechern aus Holz, auf die er am Strand von St. Malo in der Bretagne aufmerksam geworden ist. Baumstammähnliche Elemente in erdigen