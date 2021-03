Rudi Zapp aus Nußbach stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Radwegekonzept „Alte Welt“ vor.

Die Kosten für den Radweg belaufen sich allein im Gemarkungsbereich dieser Ortsgemeinde auf rund 500.000 Euro. In Aussicht gestellt ist eine Förderung in Höhe von 90 Prozent, so dass die Gemeinde Gundersweiler 50.000 Euro tragen müsste. Da es jedoch noch vielerlei Abstimmungsgespräche mit den beteiligten Verbandsgemeinden und Landkreise bedarf, wurde vorerst kein Beschluss gefasst.