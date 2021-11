Im dritten Anlauf hat die Ortsgemeinde Dielkirchen jetzt grünes Licht gegeben für den Bau eines Solarparks zwischen dem Hanauerhof und der Ortslage.

Auf rund 15 Hektar Fläche plant die Firma Anumar aus Ingolstadt den Bau und Betrieb, sofern die Kreisverwaltung den Flächennutzungsplan entsprechend überarbeitet. Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange gingen keine Stellungnahmen ein, die das Projekt verhindern könnten. In der Folge hat der Rat den überarbeiteten Planentwurf angenommen und in die Offenlegung sowie in die erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange gegeben.