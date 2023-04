Nach langer Durststrecke im Radrenn-Bereich des Radfahrer-Vereins Bolanden wird in dieser Saison wieder ein junger Starter im Dress des RVB an den Start gehen. Das ist auch für Trainer Hermann Schäffer ein besonderer Moment, der zeigt, dass sich die langjährige Arbeit gelohnt hat.

Raphael Ollig heißt der gerade einmal Zehnjährige, der keine Angst vor großen Aufgaben hat. Das zeigte auch sein erster Einsatz beim Einsteiger-Radrennen in Hettenleidelheim am vergangenen Sonntag. Nachdem er in seiner Altersklasse nach den acht gefahrenen Runden mit großem Vorsprung vor seiner Konkurrenz die Ziellinie überquerte, strebte er direkt nach der nächsten Herausforderung. Nach kurzer Beratung mit seinem Trainer und in Absprache mit dem Kampfgericht konnte Raphael auch im Starterfeld „Kinder 12-13 Jahre“ an den Start gehen.

Schnell kristallisierte sich bereits in den ersten fünf Runden ein Dreiergespann an der Spitze heraus – natürlich mischte er auch dort wieder vorn mit. Auf Anweisung von Trainer Hermann Schäffer legte Raphael in den Runden sechs und sieben einen Spurt ein und es bildete sich ein Führungsduo. Dieses Duo wechselte sich in den Folgerunden immer wieder mit der Führungsarbeit ab und konnte eine souveräne Führung erarbeiten. In Runde elf konnte Raphael noch einmal das Tempo forcieren und dieses Mal konnte kein Kontrahent mitziehen. Somit fuhr Raphael einen Doppelsieg in beiden Klassen ein für die Vereinsfarben blau und weiß. „Was ein Tag und was für eine Leistung bei den ersten Starts“, so Trainer Hermann Schäffer stolz nach den Rennen. Schon recht abgebrüht fasste Raphael den Tag zusammen: „Da hat sich das Training ja ausgezahlt.“

Auch wird mit Raphael in diesem Jahr seit sehr langer Zeit wieder einmal ein Sportler aus Bolanden am Großen Preis des Donnersbergkreises teilnehmen. Die 54. Auflage des Großen Internationalem Straßenpreises wird am 17. Juni stattfinden.

