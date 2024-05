Aufgrund der Unwetterereignisse ist der Pegel des Heilbachs massiv angestiegen, teilt die Feuerwehr Wörth mit. Der Heilbach führt durch das Stadtgebiet „Altwörth“. Ein Stab zur Unterstützung der Einsatzleitung habe schon seit Freitagmittag die Arbeit aufgenommen. Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Malteser und DLRG seien aktuell im Einsatz. Der Heilbach werde mit mehreren Großpumpen in das Gewässer Schauffele entlastet. Vorsorglich werde seit 11.30 Uhr ein Wohnheim mit 23 Bewohnern in dem Gebiet evakuiert. Der Pegel des Heilbachs hatte um 9.15 Uhr mit 163 cm seinen Höchststand. Aktuell falle der Pegel wieder. Alle Informationen zu den Unwetterfolgen in der Pfalz in unserem Live-Blog.