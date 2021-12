In der Verbandsgemeinde Göllheim werden drei Teilstrecken von Wirtschaftswegen umgebaut, sodass diese auch von Radfahrern genutzt werden können. Diese Maßnahme ist Teil der Umsetzung des Radwegekonzeptes des Kreises.

Um die Bedingungen des Radwegekonzeptes erfüllen zu können, müssen in der VG drei Teilstrecken von Wirtschaftswegen als kombinierte Rad- und Wirtschaftswege ausgebaut werden. Es handelt sich um die Streckenabschnitte Gundheimer Hof (Göllheim) bis Gemarkungsgrenze Biedesheim, Weißerde (Göllheim) bis Gemarkungsgrenze Kerzenheim und Lochmühle (Dreisen) bis Gemarkungsgrenze Marnheim. Für den Ausbau dieser drei Strecken sollen Förderanträge über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier gestellt werden. Mit den Ortsgemeinden wurden bereits entsprechende Ausbauvereinbarungen getroffen. In seiner jüngsten Sitzung hat nun auch der Verbandsgemeinderat entsprechend abgestimmt.

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz hat für alle drei Bauanträge eine Förderung in Höhe von 65 Prozent in Aussicht gestellt. Die ausgebauten Abschnitte werden am Ende fünf Meter breit (3,50 Meter Fahrbahn und 75 Zentimeter Bankette auf beiden Seiten) sein. Als Fahrbahndecke ist Asphalt geplant. Die vom Büro WSW & Partner in Kaiserslautern errechneten Gesamtbaukosten (Baukosten, Planungshonorar und Vermessung) betragen für alle drei Wegstrecken zusammen rund 700.000 Euro (Weißerde 200.850 Euro, Gundheimer Hof 259.460 Euro, Lochmühle 239.723 Euro). Hinzu kommen Nebenkosten, unter anderem für die Baugrunduntersuchungen, in Höhe von rund 8500 Euro.