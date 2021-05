In Lohnsfeld ist mit der Erschließung des Neubaugebietes „Am Rastplatz“ begonnen worden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt direkt an der L 401. Nun hatten viele Radfahrer und Fußgänger gehofft, dass mit dieser Baumaßnahme auch der so lang ersehnte Rad- und Gehweg in Angriff genommen würde. Dem ist aber (noch?) nicht so.

Die Radweg-Befürworter sind jetzt enttäuscht. Der Grund, warum auf der geplanten Trasse noch kein Spatenstich erfolgt ist: Es gibt eine Eigentümergemeinschaft, die ein dafür benötigtes Grundstück nicht hergeben möchte. Immerhin: Die Planung zwischen dem Lohnsfelder Ortsausgang bis zur Einmündung des Wirtschaftsweges zum Schmitterhof ist laut Bernhard Knoop, Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Worms, bereits abgeschlossen. Die Verantwortlichen seien bestrebt, die noch ausstehenden Grundstücke schnellstmöglich zu erwerben, so Knoop.

Das ist den Lohnsfeldern nur recht. „Uns liegt schon lange daran, dass die Lücke zwischen Wartenberg-Rohrbach und Lohnsfeld rasch geschlossen wird. Dafür haben wir uns immer wieder eingesetzt“, erklärt Ortsbürgermeister Walter Bertram.

Auch er hat sich schon in Sachen Grundstückserwerb ins Zeug gelegt. „Wir haben uns seitens der Ortsgemeinde für eine Übereignung der benötigten Flächen eingesetzt, aber ohne Erfolg“, so der Ortsbürgermeister. „Uns allen liegt daran, dass die verhältnismäßig kurze, aber für die Sicherheit von Fußgänger und Radfahrer sehr wichtige Maßnahme schon bald umgesetzt werden kann.

Lohnsfelder sind sauer – Verzögerung bringt neue Probleme

Was Bertram besonders wurmt: „Es wäre wichtig gewesen, zeitgleich mit der Erschließung des Neubaugebietes auch die beiden Überquerungshilfen zu bauen.“ Das wäre aber nur gegangen, wenn der Grunderwerb bereits abgeschlossen wäre. Stattdessen sei nun damit zu rechnen, dass die Straße später erneut gesperrt werden müsse, was für Lohnsfeld und die Bäckerei in der Pulvermühle ein deutlicher Eingriff sei.

Dabei geht es eigentlich nur um wenige Quadratmeter Grund und Boden. Bei einem reibungslosen Grunderwerb wäre die bauliche Maßnahme in einem einfachen Abstimmungsverfahren abgesegnet worden, heißt es seitens des LBM. Wenn aber wie hier die Zustimmung eines Grundstückseigentümers fehlt, so muss trotz des öffentlichen Interesses ein formelles Genehmigungsverfahren eingeleitet werden. „Wenn alles gut läuft, könnte aus meiner Erfahrung heraus noch dieses Jahr mit einem Abschluss gerechnet werden. Dann wäre im kommenden Jahr die Umsetzung denkbar“, so Knoop. Im Investitionsplan der Jahre 2019/23 des Landes ist diese Maßnahme jedenfalls schon enthalten. Wenn es aber deutliche Widerstände gibt, wird sich der Ausbau deutlich verzögern.

Hinter Lohnsfeld ist eine Querungshilfe geplant

Laut Planung soll der Rad- und Gehweg am Ende der Ortslage von Lohnsfeld mit einer Querungshilfe beginnen, so dass die Benutzer gefahrlos die beiden Fahrbahnen der Landesstraße überqueren können. Der Weg soll entlang der Landesstraße auf einer Breite von zweieinhalb Metern verlaufen und asphaltiert sein. Der Graben zwischen Straße und Radweg soll erhalten bleiben. Wenige Meter vor der Ziegelhütte soll es eine weitere Querungshilfe geben. Die beiden Fahrbahnen werden dabei verschwenkt und mit einem Fahrbahnteiler versehen. Darauf ist genügend Platz, um als Radfahrer den fließenden Verkehr abzuwarten.

Die Kosten für das etwa ein Kilometer lange Stück werden sich auf rund 650.000 Euro belaufen, so die Planer. Mit der Fertigstellung wird Lohnsfeld aus allen Himmelsrichtungen über Rad- und Gehwege erreichbar sein. Von Norden her ist das bereits möglich.