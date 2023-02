Das Radio-Museum Obermoschel erinnert mit einem ganz besonderen Schaustück an die deutsch-französische Freundschaft.

Den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags von 22. Januar 1963, den der französische Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer 18 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Paris unterschrieben haben, hat das Radio-Museum Obermoschel mit Hermann Nagel zum Anlass genommen, ein französisches Röhrenradio mit der Typenbezeichnung „Cambriage Typ T 60“ herzurichten und in den Mittelpunkt seiner Ausstellung im Museum zu nehmen.

Hermann Nagel beschreibt den Röhrenempfänger aus den 1960ern als „ein Radio in französischer Eleganz“. In Saarbrücken hatte er das Gerät schon vor ungefähr 30 Jahren bei der Suche nach anderen Radios erwerben können. Aufgefallen sei ihm damals die reichliche Verzierung, deshalb erfolgte die Kaufentscheidung, obwohl Radios dieser Art nicht auf Nagels Suchliste standen. Heute ist der Radioexperte froh, im Besitz des Radios zu sein, weil sich dieses Radio sehr gut in die Sammlung im Radio-Museum einreiht.

Das Radio-Museum ist an jedem zweiten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr wie auch sonst nach Vereinbarung mit Nagel (Telefon 06362-8167) zur Besichtigung geöffnet.