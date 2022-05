Die Polizei sucht einen Fahrer, der – möglicherweise ohne es zu merken – mit seinem Quad samt Anhänger zwischen Winnweiler und Lohnsfeld einen Pkw beschädigt haben könnte und anschließend weiter gefahren ist.

Eine Autofahrerin war am Dienstagnachmittag von der L390 nach links auf die L401 abgebogen – der Quad-Fahrer hatte sich zunächst neben ihr zum Rechtsabbiegen eingeordnet, war dann jedoch ebenfalls nach links gefahren. Kurz darauf habe er aber wieder gewendet, so die Angaben der 32-Jährigen, die laut Polizei keinen Anstoß bemerkt und erst zuhause den Schaden (Höhe rund 500 Euro) am rechten hinteren Kotflügel festgestellt hatte. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.