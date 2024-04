Seit 23 Jahren gibt es das Puppenstubenmuseum in Jakobsweiler. Im Winter ist es regelmäßig geschlossen, und es öffnet wieder im Frühjahr: Am Sonntag, 7. April, ist es soweit, um 14 Uhr steht ein kleiner Sektempfang an.

Das Museum zeigt Exponate aus den 1930er und 1950er Jahren und ist damit deutschlandweit einzigartig. Im Jahr 2024 wird es keine neue Sonderausstellung geben. Das neunköpfige Leitungsteam unter der Führung von Rosemarie und Walter Hahn hat sich darüber seine Gedanken gemacht: „Wir hatten 2023 einen Überblick über alle 22 Sonderausstellungen arrangiert“, erläutert Rosemarie Hahn. „Also beispielsweise mit Teddybären, Barbies, Anziehpuppen, Legowelten und Blechspielzeug. Das ist sehr gut angenommen worden, und wir finden, es lohnt sich, diesen Überblick noch eine weitere Saison beizubehalten.“

Das Museum ist bis Oktober jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auf Anfrage sind Besichtigungen auch außerhalb dieser Zeiten möglich.