Schwimmbäder kosten die Verbandsgemeinden viel Geld. Um das Defizit im Haushalt zu verringern, hat die VG Winnweiler nun beschlossen, die Eintrittspreise für das beheizte Freibad zu erhöhen. Die Tageskarte für Erwachsene wird künftig fünf statt früher 3,20 Euro kosten, Jugendliche zahlen statt 1,70 Euro nun drei Euro. Auch der Preis für Zwölferkarten steigt deutlich (für Erwachsene von 35,20 auf 55 Euro). Die Dauerkarte für Erwachsene kostet in der neuen Saison 80 Euro, zuvor lag der Preis bei 64 Euro. Bei der Familienkarte (neu 160 Euro, zuvor 98 Euro) fallen die Anschlusskarten weg, alle Kinder sind im Preis eingerechnet. Kinder unter zehn Jahren dürfen weiterhin kostenlos ins Winnweilerer Schwimmbad.

Die neuen Preise stießen nicht im ganzen VG-Rat auf Zustimmung. Preissteigerungen von mehr als 50 Prozent seien zu viel. Bürgermeister Rudolf Jacob betonte, dass das Winnweilerer Schwimmbad das einzige in der Gegend sei, in dem Kinder bis zehn Jahren kostenfrei seien. Dies sei ein Ausgleich zu den neuen Preisen, die Mehreinnahmen gegenüber 2023 von 45.000 Euro erwarten lassen. Außerdem beschlossen wurde, dass das Wasser in der Vor- und Nachsaison nur bis 22 Grad erwärmt werden soll.