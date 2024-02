Zwei Fälle von Unfallflucht hat die Polizei am Freitag in Kirchheimbolanden registriert. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen gegen 10 Uhr vorwärts auf dem Parkplatz des Kibobads abgestellt. Als sie gegen 11.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden – laut Schätzung in Höhe von rund 2000 Euro – an der hinteren Stoßstange und der Heckklappe fest.

Den linken Außenspiegel eines in der Neumayerstraße geparkten Autos hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10 und 16 Uhr beschädigt. In beiden Fällen sind die Verursacher weiter gefahren, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Hinweise jeweils an die Dienststelle Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9112700.