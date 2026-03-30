Ein Treffer ins Schwarze bringt ein Ei, die Zehn sogar zwei. Diese Vereine laden über Ostern zum Mitmachen ein. Wir liefern einen Überblick.

Ostereierschießen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit – auch bei den Schützenvereinen im Donnersbergkreis. Die Veranstaltungen haben sportlichen wie gesellschaftlichen Charakter und gelten oft als Treffpunkt für Familien. Zugleich tragen sie zur Finanzierung des Schießbetriebs und der Jugendarbeit bei.

Ostereier gibt es bei den Ostereierschießen bei den Schützenvereinen im Donnersbergkreis zu gewinnen. Foto: Oskar Weller

Geschossen wird in der Regel mit Luftdruckwaffen auf eine Papierscheibe. Ein Treffer im schwarzen Rund bringt ein Osterei, ein Zehner zwei. Viele Ausrichter verbinden das Schießen mit kulinarischen Angeboten.

Schützenverein Albisheim

Das Ostereierschießen in Albisheim erstreckt sich über sechs Tage. Geschossen wird am Dienstag, 30. März, Mittwoch, 31. März, und Donnerstag, 2. April, jeweils von 18 Uhr bis 22 Uhr. Weitere Zeiten sind am Karsamstag, 4. April, von 14 Uhr bis 18 Uhr, am Ostersonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie am Ostermontag von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Schützengesellschaft Alsenz

Drei Schießtage stehen in Alsenz an: Freitag, 27. März, ab 15 Uhr, Dienstag, 31. März, ab 17 Uhr, und Ostersonntag, 5. April, ab 11 Uhr.

Schützenverein „Tell“ Kirchheimbolanden

Im Schützenhaus am Michelsacker läuft das Ostereierschießen an drei Tagen: Freitag, 27. März, von 18 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, 28. März, von 16 Uhr bis 20 Uhr, und Palmsonntag, 29. März, von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Sport-Schützen-Verein Oberhausen/Appel

Der SSV bietet an zwei Tagen an: Mittwoch, 1. April, von 17 Uhr bis 21 Uhr, und Ostersonntag, 5. April, von 10 Uhr bis 16 Uhr. Neben dem klassischen Schießen auf die Papierscheibe gibt es das „Hasenschießen“: Wer den aufgedruckten Hasen mit fünf Treffern „erledigt“, erhält einen Schokoladen-Osterhasen.

Schützenclub „Landsberg“ Obermoschel

Geschossen wird am Samstag, 4. April, von 11 Uhr bis 17 Uhr im Schützenhaus.

Schützenverein Ramsen

Das größte Ostereierschießen der Pfalz läuft über zehn Tage mit insgesamt 52 Öffnungsstunden. Auftakt ist am Freitag, 27. März, von 19 Uhr bis 21 Uhr. Weitere Zeiten: Samstag, 28. März, von 14 Uhr bis 19 Uhr, Palmsonntag, 29. März, von 11 Uhr bis 19 Uhr, sowie Montag, 30. März, bis Donnerstag, 2. April, jeweils von 18 Uhr bis 21 Uhr. Am Ostersamstag ist von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Ostersonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr und am Ostermontag von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Das Ostereierschießen in Ramsen gibt es seit dem Jahr 1977. Erwartet werden mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher, mehr als 90.000 gekochte, bunt bemalte Eier gehen an erfolgreiche Schützinnen und Schützen.

Schützengesellschaft Rockenhausen

Das Schützenhaus am Wallberg ist an vier Tagen geöffnet: Mittwoch, 1. April, und Donnerstag, 2. April, jeweils von 16 Uhr bis 19 Uhr. Am Ostersamstag ist von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, am Ostersonntag von 11 Uhr bis 13 Uhr. Die Küche öffnet am Ostersamstag und Ostersonntag jeweils ab 11 Uhr.

Schützengemeinschaft Schweisweiler

Das eintägige Ostereierschießen findet am Ostersamstag, 4. April, von 10 Uhr bis 16 Uhr im Schützenhaus im Zillbachtal am Ende der Ortsstraße statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Schützenverein Winnweiler

Drei Termine stehen an: Mittwoch, 1. April, von 19 Uhr bis 22 Uhr, und Gründonnerstag, 2. April, von 18 Uhr bis 22 Uhr. Im gleichen Zeitraum werden Rollbraten und Salate serviert. Am Ostersamstag, 4. April, kann von 14 Uhr bis 16 Uhr geschossen werden.