Wenn in Ramsen am Freitag, 27. März, das traditionelle Ostereierschießen beginnt, ist eins sicher: Der kleine Ort wird wieder zum Treffpunkt für tausende Besucher.

Auch in diesem Jahr erwartet der Schützenverein Ramsen zwischen 5000 und 6000 Gäste aus nah und fern zum Ostereierschießen. „Wir sind auf diese Mengen vorbereitet“, sagt Vereinsvorstand Tobias Müller. Damit bei dem Frühlingsereignis niemand leer ausgeht, hat der Verein rund 95.000 Ostereier bestellt. Ein Teil davon bleibt zunächst ungekocht in Reserve. „Falls die gefärbten Eier knapp werden sollten, können wir ab Ostermontag gegen Mittag auch rohe Eier ausgeben“, erklärt Müller. Zudem habe man über den Lieferanten Zugriff auf weitere Vorräte, falls während der Veranstaltung noch zusätzliche gekochte Eier benötigt werden. Selbst die zuletzt durch die Vogelgrippe reduzierten Bestände bei Legehennen hätten in Ramsen bislang keine Auswirkungen. Die Eier bezieht der Schützenverein seit einigen Jahren von Freddys Hühnerhof in der Nähe von Worms. Im vergangenen Jahr wechselten knapp 91.000 Eier den Besitzer.

Hoffnung auf gutes Wetter

Das kleine Volksfest ist jedoch auch von äußeren Bedingungen abhängig. Der Schützenverein hofft auf trockenes Wetter und milde Temperaturen. „Dann können wir unsere Wiese komplett als Parkplatz nutzen“, erklärt Müller. Das Schützenhaus liegt außerhalb von Ramsen in der Nähe der L395, wo Parken am Straßenrand nicht erlaubt ist. Bei gutem Wetter können die Gäste außerdem den Tag im Freien verbringen. Damit möglichst viele Besucher ihr Glück versuchen können, sind insgesamt zehn Schießtage geplant. Der Startschuss fällt am Freitag, 27. März, um 19 Uhr. Jugendliche und Erwachsene treten mit Luftgewehr oder Luftpistole an. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es eine eigene Möglichkeit: Sie dürfen mit einer Armbrust auf die Zielscheiben schießen.

Alles dreht sich rund ums Ei

Entgegen dem augenzwinkernden Motto „Feuer frei aufs Osterei“ wird natürlich nicht direkt auf Eier geschossen. Stattdessen zielen die Teilnehmer auf Pappscheiben. Für Treffer gibt es die bunt gefärbten, hartgekochten Eier als Gewinn – je genauer der Schuss, desto größer die Ausbeute. Wer das Schwarze in der Mitte trifft, darf sich sogar über zwei Eier freuen. Zusätzlich können Besucher bis Ostersonntag am Tippspiel teilnehmen und schätzen, wie viele Eier am Ende der Aktion verteilt wurden. Als Preis winkt ein großes Schokoladen-Osterei.

Die zehntägige Veranstaltung ist für den Verein jedes Jahr eine organisatorische Herausforderung. Außer der Bewirtung der Gäste muss auch ein sicherer Schießbetrieb gewährleistet werden. „Schließlich hantieren wir mit Freizeitwaffen – da hat Sicherheit oberste Priorität“, betont Müller. Doch gerade diese Mischung aus Tradition, Wettbewerb und geselligem Beisammensein macht den Reiz des Ramsener Ostereierschießens aus – und sorgt jedes Jahr aufs Neue für volle Reihen am Schützenhaus.

Termine

Freitag, 27. März, 19 bis 21 Uhr; Samstag, 28. März, 14 bis 19 Uhr; Palmsonntag, 29. März, 11 bis 19 Uhr; Montag, 30. März, 18 bis 21 Uhr; Dienstag, 31. März, 18 bis 21 Uhr; Mittwoch, 1. April, 18 bis 21 Uhr; Donnerstag, 2. April, 18 bis 22 Uhr; Karsamstag, 4. April, 10 bis 19 Uhr; Ostersonntag, 5. April, 11 bis 19 Uhr; Ostermontag, 6. April, 11 bis 18 Uhr.

