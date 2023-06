Beim zweiten Konzert der Reihe „Orgelsommer“ in Kirchheimbolanden sind am Sonntag, 25. Juni, die Brüder Wolf zu Gast. Christian Wolf aus Köln ist Klarinettist, sein Bruder Daniel Wolf (Worms) Organist. Das Konzert findet um 17 Uhr in der Protestantischen Paulskirche Kirchheimbolanden an der historischen Stumm-Orgel von 1745 statt und steht unter dem Motto „Von Barock bis Klezmer“. Christian Wolf und Daniel Wolf widmen sich dabei Werken von Downland, Purcell, Händel, Bach, Satie, Giazotto sowie Klezmer und Improvisationen.

Seit 2001 konzertieren die Brüder gemeinsam und stellen mit Klarinette und Orgel eine außergewöhnliche und seltene Besetzung vor, informiert Bezirkskantor Martin Reitzig, der den Orgelsommer organisiert. Christian Wolf studierte Klarinette an der Musikhochschule in Köln, während Daniel Wolf in Mainz Orgel studierte. 1998 gewann Daniel Wolf den Ersten Preis beim Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel, Kategorie „Improvisatorische Liedbegleitung“. Ihre ausgefallenen Programme führten sie zu Konzertreihen wie den Aachener Domkonzerten, den Maulbronner Klosterkonzerten, dem Hohenloher Kultursommer, dem Festival Orgel PLUS Bottrop sowie zu zahlreichen Orgel- und Kirchenkonzerten in ganz Deutschland. Der Eintritt ist frei.