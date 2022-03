140 Menschen hatten sich für die beiden Novavax-Impftage an der kommunalen Impfstelle in Winnweiler angemeldet, 100 haben ihre Anmeldung bis zuletzt aufrecht erhalten. Das hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Tatsächlich erschienen sind dann etwa zwei Drittel der gemeldeten Impfwilligen. „Man kann nicht gerade sagen, dass die Impfstelle überrannt wurde“, sagte Wirtschaftsförderer und Standortentwickler Reiner Bauer, der gemeinsam mit Brand- und Katastrophenschützer Björn Becker die Impfstelle koordiniert. Die Frequentierung an den beiden Novavax-Premierentagen habe in etwa jener an normalen Öffnungstagen entsprochen.

Offenkundig seien bei der Impfaktion mit dem Proteinimpfstoff Personengruppen erreicht worden, „die dem Thema bislang aus den unterschiedlichsten Gründen nicht so zugewandt waren“. Da Geimpften eine Zweitimpfung nach etwa drei Wochen empfohlen wird, „wird es auf alle Fälle Folgetermine geben“, sagte Bauer. In die Überlegungen, wie oft weitere Aktionen mit Novavax angeboten werden sollen, müsse aber auch mit einfließen, dass der proteinbasierte Impfstoff auch bei den Impfbussen zumeist an Bord sei.