Mit der HSG Dudenhofen/Schifferstadt wartet der nächste Hochkaräter auf die Pfalzligadamen der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim. Die Begegnung beim Tabellenfünften wird am Sonntag um 19 Uhr in Schifferstadt angepfiffen. Bereits am Samstag um 17 Uhr sind die Herren gefordert. Sie reisen als klarer Favorit zum TV Offenbach 3.

Erst drei Punkte haben die Südpfälzer in der Bezirksliga bisher sammeln können. Geht es nach den „Nordpfälzer Wölfen“ sollte am Samstag auch keiner dazukommen.