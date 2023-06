Das dringend benötigte neue Feuerwehrhaus in Kirchheimbolanden könnte in der Nähe des Grundlosen Brunnens zwischen L401 und A63 gebaut werden. Zumindest scheint dem Vorhaben aus wasserschutzrechtlicher Sicht nichts entgegen zu stehen: Für den von Verbandsgemeinde und Stadt favorisierten Standort gibt es in der nun vorliegenden Risikoersteinschätzung im Hinblick auf die nahegelegene Grundwassergewinnung „kein grundsätzliches Ausschlusskriterium“, wie es heißt. Neben der Erstellung eines Notfall- und eines Alarmplans „für einen möglichen Havariefall mit wassergefährdenden Stoffen“ folgen aus dem Gutachten auch einige bauliche Empfehlungen. Diese jedoch gehen laut Bauamtsleiter Udo Bauer „nicht über das normale Maß hinaus“. Er sagt: „Wir müssen baulich nichts anders machen, als wenn es sich nicht um Grundwassereinzugsgebiet handeln würde.“ Aufgrund der Größenordnung soll ein Projektsteuerer eingeschaltet werden. Diese Leistungen werden nun ausgeschrieben. Parallel dazu sollen die Gespräche zum Kauf des Areals weitergehen.