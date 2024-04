Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ulrike Heubeck wird neue Bezirkskantorin im protestantischen Dekanat Donnersberg. Die 35-Jährige wechselt zum 1. Juni von Bayern in die Pfalz. Was sie mitbringt, ist die Liebe zum Barock, Lust auf Neues und ein exotisches Instrument.

Die Kirchenmusikerin wird Nachfolgerin von Martin Reitzig, der nach 36 Jahren in Kirchheimbolanden in den Ruhestand wechselt. An ihrem neuen Wirkungsort freue sie sich auf neue Möglichkeiten, einen großen