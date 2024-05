Bei der Wahl zum Gemeinderat Bolanden am 9. Juni tritt erstmals die Wählergruppe Schmidt an, die erst im März gegründet wurde. Bei einer Aufstellungsversammlung in der Bolander Pizzeria Famiglia wurde Helmut Schmidt auf den Spitzenplatz der Liste gewählt. Schmidt ist seit 15 Jahren Ratsmitglied, sitzt im Kreistag, war lange Jahre für Die Linke tätig, bei der er vor zwei Jahren ausgetreten ist. Er bilde mit seiner Erfahrung die Ausnahme auf der Liste, teilt die Wählergruppe mit: „Die meisten von uns sind neu auf kommunalpolitischem Parkett.“

Die Kandidaten

1. Helmut Schmidt, 2. Dieter Best, 3. Anne Hoffer, 4. Joachim Henrich, 5. Kai Best, 6. Burkhardt Tellschaft