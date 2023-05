Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem Gelände vor dem Seniorenheim „Haus Zellertal“ in Albisheim wird derzeit gebaut. Die Protestantische Altenhilfe Westpfalz (PAW) investiert in Servicewohnungen für Senioren und will im Untergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes außerdem einen Pflegestützpunkt einrichten.

Die Überalterung der Gesellschaft, der sogenannte „demografische Wandel“, bringt es mit sich: Wohnen für Senioren wird das Thema der Zukunft sein. Zwischen