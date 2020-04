Und wenn die ganze Welt Corona, pardon, Kopf steht – auf eines ist seit sechs Jahren Verlass: Ist die Zeit reif, stellt sich bei den Lohnsfelder Störchen Nachwuchs ein. So auch in diesem Jahr, in dem dem doch sonst (fast) nichts mehr so ist, wie es einmal war. Seit einigen Tagen tummeln sich auf dem Masten, der seit dem Vorjahr den Vögeln nahe der Pulvermühle statt des zunehmend baufälligen Hochsitzes ein neues Zuhause bietet, mindestens drei Junge im Nest. Das haben die RHEINPFALZ-Leser Manfred Benner und Bärbel Wagner nicht nur beobachtet, sondern auch per Foto festgehalten. Jetzt warten die Nordpfälzer Storchenfreunde (nicht nur) von der Nabu-Kreisgruppe Donnersberg gespannt darauf, dass sich auch im zweiten, auf dem nur wenige Meter entfernt stehenden Pfahl angesiedelten Adebar-Domizil wieder Nachwuchs einstellt. Dort sind die Eltern offenbar noch fleißig am Brüten, wie die Kiebitze festgestellt haben. Die Nahrungssuche der „Alten“ für die Storchenbabys dürfte sich problemlos gestalten: Die „natürliche“ Gastronomie hat rund um die Uhr geöffnet – und nach unseren Informationen gibt es bei Störchen auch keinerlei Ausgangsbeschränkungen.