Mit den Außenspiegeln zusammengestoßen sind zwei Pkw, die sich am Freitag gegen 10 Uhr in der Standenbühler Kaiserstraße begegneten. Grund für den Unfall war nach Polizeiangaben, dass einer der Fahrer an einer Engstelle den Vorrang des anderen missachtet hatte. Obwohl ein – wenn auch nur geringfügiger – Schaden entstand, entfernte sich einer der Beteiligten vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Bei seinem Pkw soll es sich um einen schwarzen oder dunkelgrauen Fiat Punto gehandelt haben, das Kennzeichen ist nicht bekannt. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9112700.