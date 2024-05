Der Abstieg des 1. FC Köln in die Zweite Fußball-Bundesliga ist besiegelt. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz unterlag am letzten Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Heidenheim 1:4 (0:3) und folgt Darmstadt 98 in Liga zwei. Für den Traditionsklub ist es der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte.

Gerettet hat sich derweil der FSV Mainz 05. Die Mannschaft von Trainerheld Bo Henriksen beseitigte im Fernduell mit Union Berlin durch ein nervenaufreibendes 3:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg alle Zweifel am Klassenerhalt und ließ sich anschließend von den mitgereisten Fans feiern. Brajan Gruda (24.), Sepp van den Berg (72.) und Jonathan Burkhardt (85.) trafen zum Abschluss einer wilden Saison für die Mainzer, das Tor von Kevin Paredes (18.) war für Wolfsburg zu wenig. Eigentlich schien Mainz im Winter schon mausetot zu sein, doch Henriksen hat die „Nullfünfer“ als Nachfolger von Bo Svensson mit nun neun Spielen in Serie ohne Niederlage eindrucksvoll wiederbelebt. Nun geht Mainz in seine 16. Saison in Serie in der Bundesliga.

Bayern verspielen Platz zwei

Union Berlin hat den Abstieg verhindert. Die Köpenicker gewannen gegen den SC Freiburg dramatisch mit 2:1 (0:0) und ersparten sich auch dank Schützenhilfe die drohende Relegation. Der entscheidende Treffer gelang Janik Haberer in der Nachspielzeit als Nachschuss, nachdem Kevin Volland per Elfmeter nicht erfolgreich war.

Nach einem 1:4 bei Werder Bremen muss der VfL Bochum in die Relegation. Als 16. der Tabelle treten die Bochumer nun gegen den Dritten der Zweiten Liga an – Fortuna Düsseldorf.

Am oberen Ende der Tabelle hat Bayer Leverkusen seine Meistersaison mit einem 2:1 gegen den FC Augsburg ungeschlagen gekrönt. Der Bayern München hat den zweiten Platz durch ein 2:4 bei der TSG Hoffenheim noch verspielt, Vizemeister ist der VfB Stuttgart. Die Schwaben gewannen 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach.