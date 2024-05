Bei einer Kundgebung im Hof des Hambacher Schlosses haben sich nach Polizeiangaben rund 350 Teilnehmer für den Erhalt der Demokratie eingesetzt. Zuvor war ein Großteil der Menschen vom Neustadter Ortsteil Hambach hinauf zum Schloss gezogen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das Bündnis „ Neustadt bleibt bunt“. Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD), der Beiratsvorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss ist, rief den Menschen zu, dass Hetze nicht unwidersprochen bleiben dürfe. Wenn die Aussage „Nie wieder“ Sinn haben solle, müsse dies „immer wieder deutlich gemacht werden“. Auch andere Redner kritisierten Demokratiefeinde, die nach Ansicht viele Teilnehmer zeitgleich in der Neustadter Innenstadt unterwegs waren. Dort waren mehrere Infostände von verschiedenen Gruppen aus dem Bundesgebiet aufgebaut, für ein „Fest der Initiativen“, wie die Veranstalter von der „Initiative Hambach24“ es genannt hatten. Laut dem Neustadter Ordnungsdezernenten Stefan Ulrich waren es 31 Infostände mit insgesamt 290 Teilnehmenden, also Standbetreiber und Besucher. Am Sonntag plant die „Initiative Hambach24“ einen Zug mit 3000 bis 5000 Teilnehmern von der Neustadter Innenstadt Richtung Schloss.