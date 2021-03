Eine unschöne Überraschung erlebte jener Autofahrer, der am Samstag in der Zeit zwischen 10.45 und 11.20 Uhr seinen blauen Nissan in der Kreuznacher Straße geparkt hatte. Ein anderes Auto hatte ihn gerempelt und der Fahrer hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Den schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.