Ein Aufatmen ging am Mittwochmorgen durch die Reihen der Anwohner und der alarmierten Hilfskräfte, als die erste Rückmeldung von der allseits bekannten Einsatzstelle in Unkenbach kam. Bei der Alarmierung gegen 8.30 Uhr wurde der erneute Brand des Wohnhauses des seit Frühjahr durch eine fünffache Brandserie großteils zerstörten bäuerlichen Anwesen am Dreispitz gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte lag das Dach des Hauses unter einer Rauchwolke, die sich witterungsbedingt auch in den Straßenzug herabdrückte. Deren Ursprung war jedoch – wie sich schnell herausstellte – diesmal kein Gebäudebrand, sondern der Brand des Kamins. Dieser wurde durch die Feuerwehr und den hinzugerufenen Schornsteinfeger gekehrt, so dass die Gefahr beseitigt war. Die meisten alarmierten Kräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rotem Kreuz konnten somit bereits auf der Anfahrt den Einsatz abbrechen.

Im Zeitraum von April bis September hatte es fünfmal gebrannt auf dem Anwesen bei Unkenbach. Ende September hat der Prozess gegen einen Jugendlichen begonnen. Er ist angeklagt, zwei der fünf Brände gelegt zu haben.