Für Vorbeifahrende auf der anderen Straßenseite sah es nach einem Großeinsatz aus. Doch letztlich hatte ein Unfall, der sich am Donnerstagabend auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ereignete, einen glimpflichen Ausgang. Zwischen zwei Personenwagen kam es lediglich zu einem Auffahrunfall. Beide Fahrzeuge blieben kurz hinter dem Park- und Rastplatz Donnersberg bei Steinbach auf der Überholspur stehen. Wie es seitens der Feuerwehr heißt, meldete der abgesetzte Notruf den Brand eines Elektroautos, entsprechend wurde die Feuerwehr alarmiert. Dies bestätigte sich dann aber nicht, es war nur Blechschaden entstanden, und die beiden Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, und es kam zu einem Rückstau. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Göllheim mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.