Der Musikverein Winnweiler präsentiert am Samstag, 8. Oktober, nach zwei Jahren Konzertpause ausgewählte Stücke und feiert damit zugleich sein 111-jähriges Bestehen. Geboten wird eine bunte Mischung aus Klassikern und zeitgenössischer Musik. Von raschen Märschen über erfrischende Polkas bis hin zu eindrucksvollen Sätzen wie „Sa Musica“ von Jacob de Haan reicht das Angebot an diesem Abend. Auch das Nachwuchsorchester „Zukunftsmusik“ des Musikvereins wird sich unter der Leitung von Jens Illichmann präsentieren, unter anderem mit Titelmelodien verschiedener Disney Filme oder der „Muppet Show“. Die Moderation des Abends übernimmt Wolfgang Stadtmüller, die musikalische Gesamtleitung hat Chefdirigent Harry Geib. Tickets für das Konzert im Festhaus gibt es im Vorverkauf bei der Adler Apotheke Winnweiler, bei allen aktiven Musikern oder per Mail (vorverkauf@musikverein-winnweiler.de) für 7,50 Euro sowie an der Abendkasse für 10 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, für Snacks und Getränke ist gesorgt. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.