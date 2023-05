Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Wesen und Wirken der Bezirkskantorei Kirchheimbolanden-Winnweiler hat sich gesellschafts- und coronabedingt in den letzten Jahren verändert. Am Sonntag knüpfte das Chor- und Orchesterkonzert in der Paulskirche Kirchheimbolanden künstlerisch jedoch an Glanzzeiten an.

Bezirkskantor Martin Reitzig hatte bei der Auswahl von Kompositionen und Mitwirkenden eine glückliche Hand, fand programmatisch eine ideale Balance zwischen Vokal- und Instrumentalmusik, zwischen