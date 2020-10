Ab Freitag – und damit rund einen Monat früher als vorgesehen – kann der Mitfahrerparkplatz B 48/A 63 bei Winnweiler von Pendlern wieder genutzt werden. Die Anfang August begonnenen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten sind abgeschlossen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit.

In diesem Zeitraum sind unter anderem 30 neue Stellplätze – plus zwei weitere für Behinderte – angelegt worden. Insgesamt stehen nun auf dem unweit der A-63-Anschlussstellen Richtung Mainz und Kaiserslautern an der B 48 gelegenen Gelände 86 Parkflächen zur Verfügung. Ferner hat die Zufahrt eine neue Deckschicht erhalten, die bisherige Befestigung des Areals wurde laut LBM durch Betonpflastersteine ersetzt.

Auch Bundesstraße saniert

Gesperrt war der Parkplatz allerdings bereits seit Mitte Juni. Denn zuvor war die vorbeiführende Bundesstraße auf einer Länge von 900 Metern erneuert worden. In diesem Zusammenhang sind auch die Anschlüsse der Autobahnauf- und Abfahrten angepasst worden. Bestandteil der Maßnahme waren zudem zwei Brücken: Das Bauwerk über die Landesstraße 401 hat eine neue Fahrbahndecke, das über die A 63 neue Abdichtungen erhalten. An beiden Brücken sind zudem die Beschichtungen der Geländer überholt worden.

Die Auftragssumme für das gesamte Projekt beläuft sich nach Angaben des LBM auf 731.000 Euro. Die Kosten trägt der Bund.