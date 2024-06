rDe mhnrAsebtai tsetze hsci ma noatgSn itm ,662 ePrtzno bgel;&mregeuun errderseorHufa irianCtsh mRtanizn hdur.c s&;obdDaqu rbEngies etisgple im nPrzpii sad erdiw, aws oshnc dei halW zmu uieebrgs;bmreamVdsnuterl&r im nveeangrneg rJha o;,l&gerudbqa emint bocJa am nedbA. 0223 dewur er itm 8,956 n

Rudolf Jacob (CDU) geht in seine vierte Amtszeit als Ortsbürgermeister der Stadt Winnweiler .

