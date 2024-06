Die Fußball-EM in Deutschland ist in vollem Gange. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert – oder ob sie lieber Handball schauen. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Das Besondere, ja fast schon Magische an diesen großen Fußballturnieren ist für mich, dass Fans aus so vielen Ländern zusammenkommen, vielerorts gemeinsam feiern. Und, dass es immer wieder Exoten gibt, Fanlager, die einem besonders im Gedächtnis bleiben. Will man dieses besondere Gefühl bei der jetzigen Europameisterschaft im eigenen Land hautnah erleben, muss man allerdings am besten in einen der zehn Austragungsorte reisen. Ich hatte das Glück, diese Woche gleich zweimal für ein paar Stunden in Köln zu weilen. Auch wenn ich nicht mal annähernd am Stadion in Müngersdorf war, kam ich nicht umhin, diese Atmosphäre aufzusaugen.

Mittendrin waren einmal jene Fans, die ohnehin bereits in aller Munde sind: die Schotten. Schon beim Eröffnungsspiel gegen Deutschland war durch die Fernsehlautsprecher problemlos zu vernehmen, welche Sangesstärke die Gäste von der Insel mitgebracht haben. „Flower of Scotland“ schallte da gleich mehrfach durch das Stadion, auch wenn die Mannschaft auf dem Rasen bereits deutlich im Rückstand lag.

„No Scotland, no Party“ ist der Slogan, der die „Bravehearts“ auf ihrer Turnierreise begleitet. So auch in Köln. Schon auf der Autobahn fielen die auffällig vielen Fahrzeuge mit Nummernschildern aus Großbritannien auf. In der Stadt sah man dann auch schon Fans mit Kilt, Schottland-Trikot und bester Feierlaune. „Flower of Scotland“ habe ich zwar leider nicht gehört, aber das dürfte sich spätestens am Abend im Kölner Stadion geändert haben. Durch den Punktgewinn bleibt nun sogar die Hoffnung, dass die Schotten diese EM noch ein wenig länger stimmungsvoll begleiten dürfen.

