Junge Menschen, die in Ungarn zu Medizinern ausgebildet werden, sollen die Ärzte-Versorgung in der Westpfalz verbessern. Ansgar Weber aus Kirchheimbolanden studiert bereits seit einigen Jahren an der neuen Partner-Uni in Pécs und hat dort viele positive Erfahrungen gesammelt.

Seit 2017 ist der 27-jährige Ansgar Weber Student an der Medizinischen Fakultät der Universität Pécs in Ungarn. Ab dem Herbst hat er dort höchstwahrscheinlich einige Kollegen