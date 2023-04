Die Polizei hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der am Mittwochvormittag in Winnweiler mehrfach für Aufsehen sorgte. Der 32-Jährige sei zunächst in der Jakobstraße absichtlich auf die Fahrbahn gerannt, sodass herannahende Fahrzeuge nur durch starkes Bremsen einen Unfall vermeiden konnten. Anschließend habe er vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes uriniert und wild gestikulierend Kunden angeschrien. Er sei daraufhin von einer alarmierten Streife „wegen seines psychischen Ausnahmezustands und starker Alkoholisierung“ in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt worden, so die Polizei. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens habe er gefesselt werden müssen, einen Alkoholtest verweigerte der 32-Jährige. Gegen ihn ist ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet worden.