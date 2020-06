Vergeblich hat ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht auf Montag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen: Letzten Ende haben die Beamten den zunächst per Pkw, dann per pedes Flüchtenden in einer Hofeinfahrt nahe des Winnweilerer Schloßplatzes aufgegriffen – ein folgender Alko-Test hat einen Wert von 1,1 Promille ergeben. Der 28-Jährige war gegen 0.40 Uhr mit seinem Wagen einer Streife in der Alsenzstraße entgegengekommen. Während diese wendete, hat der Mann seine Fahrt beschleunigt. Die Polizisten haben das Auto zunächst aus den Augen verloren, dann verschlossen auf dem Schloßplatz und den Gesuchten bei der anschließenden Fahndung in einem Hof entdeckt. Nach eigenen Angaben hat der 28-Jährige das Weite gesucht, weil er „mehrere Bier“ getrunken habe. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Schlüssel sichergestellt und sein Führerschein beschlagnahmt. Auf diesen wird er wohl längere Zeit verzichten müssen.