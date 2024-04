In einer Mitgliederversammlung hat der Kreisverband Donnersberg von Bündnis 90/Die Grünen seine Kreistagsliste aufgestellt. Mit großer Mehrheit wurden Lisett Stuppy, Kreissprecherin und Abgeordnete des Landtags, sowie Dennis Kolter, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Verbandsgemeinde Nordpälzer Land und beruflich Leiter der Unternehmenskommunikation im Westpfalz-Klinikum, an die Spitze der Liste gewählt.

Lisett Stuppy ist derzeit auch Fraktionsvorsitzende für die Grünen im Kreistag. Die Herausforderungen für den Landkreis seien aufgrund leerer Kassen schwieriger denn je. Hier will das Spitzenduo Lösungen für die Zukunft finden. Weiter sollen die Themen Energie und Klimaschutz, Mobilität, Integration, Soziales und Gesundheit, Familienpolitik, aber auch der sanfte Tourismus und die Stärkung der Wirtschaft Schwerpunkte der Arbeit darstellen.

Die Kandidaten

Lisett Stuppy, Rüssingen, Dennis Kolter, Münsterappel, Silvia König, Weierhof, Thomas Wiemer-Scheidel, Höringen, Judith Schmitz, Göllheim, Heinz Roth, Rockenhausen, Sara Pasuki, Kirchheimbolanden, Anton Morgenstern, Kirchheimbolanden, Rita Beck, Breunigweiler, Heinz Becker, Marnheim, Bettina Geil, Kerzenheim, Walter Desoi, Ransweiler, Carmen Raab, Winnweiler, Daniel Däuwel, Rüssingen, Erika Steinert, Stahlberg, Heiko Geil, Kerzenheim, Hanna Gelbert, Rüssingen, Jörg Steuerwald, Winnweiler, Birgit Baque, Rüssingen, Julius Keidel, Kirchheimbolanden, Ursel Grünewald, Rüssingen, Karl Beck, Breunigweiler, Jutta Huber, Bolanden, Yanick Hutter, Göllheim, Christiane Rubner-Schmidt, Bolanden, Arno Stuppy, Rüssingen, Christine Henn-Hutter, Göllheim, Ludger Grünewald, Rüssingen, Claudia Straßburger-Eppel, Göllheim, Egon Rosenthal, Weitersweiler, Kirsten Hoch-Groskurt, Eisenberg, Stefan Finger, Eisenberg, Barbara Steuerwald, Winnweiler, Dominik Hutter, Göllheim, Stephanie Burkhardt, Kerzenheim, Ralph Tonnies, Winnweiler, Kirsten Knuth, Göllheim, Sabine Fleger, Orbis, Ina Scheidel, Höringen, Juri Gelbert , Rüssingen, Monika Schimmelpfennig, Göllheim.