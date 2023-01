Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro unterstützt der Lionsclub Winnweiler-Nordpfalz die Arbeit der Tafel in Rockenhausen.

Den Scheck hat der Präsident des Lionsclubs, David Fischer, an den Vizepräsidenten des DRK-Kreisverbands Donnersberg, Gerd Fuhrmann, überreicht. Das Geld stammt aus dem Erlös einer Benefizveranstaltung. Davon profitierte auch die Vereinigung „Helfende Hände“, die eine Spende in gleicher Höhe erhalten hat.

Die Verantwortlichen des Lionsclubs würdigten die Arbeit der Tafeln. So werden in Rockenhausen wie in vielen anderen Städten hilfsbedürftige Menschen insbesondere mit Lebensmitteln versorgt. Dank der Unterstützung von Märkten und Bäckereien sowie Privatpersonen erhalten die Besucher Brot, Obst, Gemüse, Milch, Joghurt und vieles mehr. Über 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind in der Einrichtung des DRK-Kreisverbands tätig. Die Lebensmittel werden durch einen Fahrdienst eingesammelt, von einem Vorbereitungsteam begutachtet und aufgearbeitet sowie danach fürs Ausgabeteam gelagert.