Rund 200 Menschenwaren gestern in der Innenstadt in Kirchheimbolanden unterwegs, um bei einem als „Spaziergang“ bezeichneten Treffen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu kritisieren. Es blieb dabei vollkommen friedlich.

Die „Spaziergänger“ zogen vom Römerplatz aus durch die Innenstadt und kamen anschließend auf dem Platz wieder zusammen. Vereinzelt wurden Kerzen angezündet. Nach rund einer Stunde löste sich das Treffen wieder auf. „Dass heute mehr als doppelt so viele Menschen unterwegs waren wie am vergangenen Montag, muss natürlich bei der weiteren Bewertung der Situation eine Rolle spielen“, so der Kreisbeigeordnete und ehemalige Polizeipräsident Wolfgang Erfurt, der sich vor Ort ein Bild machte. Man müsse darüber beraten, wie man künftig mit solchen Treffen umgehen wolle.