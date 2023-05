Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Realsteuern in Lautersheim werden ein ordentliches Stück angehoben. Das hat der Ortsgemeinderat bei seiner ersten Sitzung nach der Corona-Zwangspause am Donnerstagabend bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen. Mehrheitlich abgesegnet wurde in diesem Zusammenhang auch der Plan für den Doppelhaushalt 2020/21, wonach der Ergebnisetat in beiden Jahren mit Defiziten abschließt.

Im laufenden Jahr wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 99.250 Euro gerechnet, in 2021 mit einem Minus von 68.550 Euro. Größter Ausgabenposten ist laut Vanessa Berst aus der Finanzabteilung