Im Zusammenhang mit der Erschließung des am Winnweilerer Ortsausgang Richtung Lohnsfeld gelegenen Gewerbegebiets „Schäferdell“ wird die Landesstraße 390 ab Montag, 4. Juli, zunächst halbseitig, voraussichtlich von 25. Juli bis 12. August dann komplett gesperrt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. In dieser Zeit wird eine Linksabbiegerspur zum Gewerbegebiet gebaut sowie die Fahrbahndecke zwischen den beiden Einfahrten zur Industriestraße erneuert.

Während der halbseitigen Sperrung wird der von Lohnsfeld kommende Verkehr über die Industriestraße umgeleitet, in der Gegenrichtung gibt es eine Einbahnregelung an der Baustelle vorbei. Für die Dauer der kompletten Sperrung erfolgt die Umleitung in beiden Richtungen über die Industriestraße. Hier gilt in dieser Zeit ein absolutes Halteverbot.