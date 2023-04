Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierung von Kreisstraßen hängt momentan – aber es hängt nicht am Geld oder am guten Willen. Es sind Personalengpässe beim Landesbetrieb Mobilität, die den Abbau des Sanierungsstaus merklich verzögern. Im Jahr 2021 sollten rund fünf Millionen Euro verbaut werden. Am Endes stehen gerade mal 620.000 Euro.

So fällt beim mittelfristigen Kreisstraßenprogramm ins Auge, dass da einige der für 2022 geplanten Projekte schon für 2021 auf der Liste stand