Insgesamt fünf Millionen Euro gehen vom Land Rheinland-Pfalz an das Pfalzklinikum in Rockenhausen und das Westpfalzklinikum in Kirchheimbolanden. Zwei Millionen Euro sind für die Erweiterung des Pfalzklinikums vorgesehen. Drei Millionen Euro sind fürs Westpfalzklinikum Kirchheimbolanden und fließen dort in Erweiterung, Umstrukturierung und Modernisierung – unter anderem in die Verlagerung von Rockenhausen nach Kirchheimbolanden, weil der Standort im Westkreis aufgegeben wird. „Die Kliniklandschaft in Deutschland, Rheinland-Pfalz und auch bei uns ist im Wandel. Diesen zu gestalten, ist eine Aufgabe, der wir uns als SPD-Landtagsfraktion intensiv widmen“, wird Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb in einer Pressemitteilung zitiert.

Insgesamt investiere die Landesregierung allein mit dem Krankenhausinvestitionsprogramm 145,5 Millionen Euro in die Krankenhäuser und Kliniken in Rheinland-Pfalz: 65 Millionen Euro als Pauschalförderung und 80,5 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen – ein Plus von 3,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Sie freue sich, „dass auch die gesundheitliche Versorgung hier bei uns vor Ort ganz konkret davon profitiert“, so Rauschkolb.