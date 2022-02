Die kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler ist in dieser Woche am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Personen ab zwölf Jahren können hier Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ohne Termin erhalten. Mitzubringen sind der Personalausweis und möglichst der Impfpass. Wer lieber einen Termin haben möchte, kann sich über das Portal des Landes (www.impftermin.rlp.de) oder unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr) anmelden.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Impfstelle in Winnweiler am Samstag, 19. Februar, wegen des Familien-Impftages in Kirchheimbolanden geschlossen bleibt. Weitere Infos gibt es im Internet auf der Seite der Kreisverwaltung, www.donnersberg.de.