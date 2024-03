Die Temperaturen hängen irgendwo zwischen „zu warm für Winter“ und „zu kalt für Frühling“. Regen gibt es eher wenig, die Wolken mahnen aber vielfach, sich doch besser zu wappnen.

Zwischen einem Hochdruckgebiet über Teilen Skandinaviens und einem Tief nordwestlich der Iberischen Halbinsel verbleibt Mitteleuropa in den nächsten Tagen im Bereich einer trockenen östlichen bis südöstlichen Luftströmung. Zum Wochenende bekommt das Tief vom Atlantik her Unterstützung und gewinnt allmählich an Einfluss. Erste Schlechtwettergebiete erreichen unsere Region aber vermutlich erst im Laufe des Sonntags von Frankreich her.

Vorhersage

Donnerstag: Mit auflebendem Ostwind werden die meisten Wolken weggepustet, und die Sonne kann sich häufiger in Szene setzen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen Winter und Frühling.

Freitag: Nach einigem Bodenfrost startet der Tag freundlich mit reichlich Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen von Frankreich her Wolkenschleier übers Land, die die Sonne milchig einhüllen. Bei ähnlichen Windverhältnissen wie am Vortag ändern sich die Temperaturen kaum.

Samstag: Bei durchziehenden Wolkenfeldern zeigt sich auch zeitweise die Sonne, manchmal jedoch verschwommen und eingehüllt. Es sollte weiterhin trocken bleiben. Die Temperaturen steigen bei leichtem bis mäßigem Wind etwas an.

Sonntag: Am Morgen und Vormittag gibt es einige Wolkenlücken, jedoch wird die Bewölkung im Tagesverlauf immer dichter. Am Abend und in der Nacht auf Montag kann es leicht regnen. Bei nur noch schwachem Wind gehen die Temperaturen wieder etwas nach unten.

Weiterer Trend

Bei oft kompakter Bewölkung am Montag und Dienstag fällt gelegentlich etwas Regen, oder es gehen kleinere Schauer nieder. Ab Mittwoch meldet sich dann wieder gelegentlich die Sonne zu Wort. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück. Ab Wochenmitte kann es bei längerem nächtlichem Aufklaren wieder leichten Frost geben.