Auf der Kindergarten-Baustelle in Winnweiler (zwischen Jakobstraße und Lohnsbach) sollen die Arbeiten am Rohbau demnächst beginnen.

Die Bodenplatte wurde bereits eingeschalt, und demnächst kann betoniert werden. Den Bau hat die Verbandsgemeinde bereits seit geraumer Zeit ins Auge gefasst – er ist dringend erforderlich, weil es in Winnweiler an Kita-Plätzen fehlt. Deshalb soll das neue Gebäude auch Platz für drei Gruppen vorhalten, obwohl derzeit nur zwei Gruppen gebraucht werden. Doch der VG-Rat – die VG ist Träger der Kindertagesstätte – will auch in Zukunft Planungsspielraum haben.

Kosten liegen unter ursprünglicher Schätzung

Investiert werden für dieses Projekt knapp 2,6 Millionen Euro – die VG liegt damit deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung von mehr als drei Millionen. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro erwartet, vom Kreis kommen 50.000 Euro. Dass die Arbeiten noch nicht weiter fortgeschritten sind, liegt laut Rudolf Jacob am Land – das hatte sich mit dem Genehmigungsverfahren sehr viel Zeit gelassen. Immerhin gibt es auch eine positive Nachricht: Da am Bau nur Firmen aus der näheren Umgebung zum Zuge kämen, seien Einschränkungen wegen Corona hier nicht zu erwarten, sagte Jacob.