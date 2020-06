Gleich mehrere Straftaten begangen hat ein Mann, der am Dienstagabend im Lidl-Einkaufsmarkt in Kirchheimbolanden randaliert hat. Der 25-Jährige hatte nach Polizeiangaben zunächst gegen 20 Uhr Bierdosen gestohlen und das Gebäude verlassen. Kurz darauf kehrte er aber zurück und bedrohte sowohl Angestellte als auch Kunden. Unter anderem hat er eine volle Bierdose auf ein vierjähriges Mädchen geworfen, das im Einkaufswagen gesessen hat. Die inzwischen verständigte Polizei hat den Täter dann vor dem Markt festgenommen. Die Eltern hatten zwischenzeitlich mit ihrem Kind das Gelände bereits verlassen. Sie werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden zu melden.